У Глобиному рятувальники ДСНС дістали собаку з занедбаної криниці

Сьогодні, 09:40 Переглядів: 193

Учора ввечері до Служби порятунку ДСНС надійшло сповіщення про те, що в місті Глобине собака впала до ями. На місце виклику прибули рятувальники 6-го державного пожежно-рятувального поста та встановили, що собака знаходиться у занедбаній криниці без води, глибиною 3 метри. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Приставивши драбину, один з рятувальників спустився до собаки, взяв її на руки та безпечно підняв на гору. Очевидці події повідомили, що собака місцева та нею опікуються захисники тварин.

Тож, врятованого песика працівники ДСНС відпустили на волю.

Нагадаємо, за минулу добу в Полтавській області зареєстрована одна пожежа, яка сталася у Кременчуцькому районі.