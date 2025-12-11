ГО "Захист держави"
Кременчук, Надзвичайні новини

У Глобиному рятувальники ДСНС дістали собаку з занедбаної криниці

Сьогодні, 09:40 Переглядів: 193

 

Песик впав у яму глибиною 3 метри

Учора ввечері до Служби порятунку ДСНС надійшло сповіщення про те, що в місті Глобине собака впала до ями. На місце виклику прибули рятувальники 6-го державного пожежно-рятувального поста та встановили, що собака знаходиться у занедбаній криниці без води, глибиною 3 метри. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Полтавській області.

 

Приставивши драбину, один з рятувальників спустився до собаки, взяв її на руки та безпечно підняв на гору. Очевидці події повідомили, що собака місцева та нею опікуються захисники тварин.

Тож, врятованого песика працівники ДСНС відпустили на волю.

 

Нагадаємо, за минулу добу в Полтавській області зареєстрована одна пожежа, яка сталася у Кременчуцькому районі.

Автор: Віктор Крук
Теги: Глобине собака ДСНС рятувальники
Вверх