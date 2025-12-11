ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

На Кременчуччині екологи виявили понад кілометр браконьєрських сіток у водоймі заказнику

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 0

 

Живу рибу із сіток екологи випустили у воду

Днями на Кременчуччині інспектори Державної екологічної інспекції Центрального округу під час рейду на території ландшафтного заказника загальнодержавного значення поблизу сіл Святилівка та Бугаївка виявили понад 1100 метрів браконьєрських сіток. Про це повідомили у пресслужбі установи.

 

Відомо, що екоінспектори знайшли 16 безгосподарських мисинових сіток загальною довжиною понад 1100 метрів. У них знаходилася риба різних видів. Живу рибу, відповідно до вимог законодавства, екологи повернули у природне середовище.

Матеріали щодо виявленого порушення природоохоронного законодавства фахівці передали до правоохоронних органів для подальшого реагування, оскільки завдана шкода довкіллю є істотною.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині затримали браконьєра, який незаконно виловив близько 300 кг риби.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Держекоінспекція
Теги: риба браконьєри сітки
Вверх