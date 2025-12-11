У Полтавській обласній раді звільнили трьох заступників голови. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні сесії.
Як стало відомо із прямої трансляції засідання, звільнили Олега Белоножка («Батьківщина»), Лілію Руроєву («Європейська Солідарність») та Олексія Чепурка («Рідне місто»).
При обов'язках лишився перший заступник голови облради Олександр Лемешко.
Рішення про звільнення трьох заступників депутати облради ухвалили ще у жовтні. Обумовили це складними умовами воєнного часу.
Нагадаємо, нещодавно заступника мера Кременчука Дмитра Кравченка призначили заступником голови однієї з депутатських комісій облради.
