У Полтавській облраді планують звільнити трьох заступників: кого саме і чому

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 210

У Полтавській обласній раді планують звільнити трьох заступників голови. Відповідне рішення ухвалили депутати на засіданні облради сьогодні, 28 жовтня.

Зокрема, під час сесії обговорили питання про внесення змін до Регламенту Полтавської обласної та структури та чисельності виконавчого апарату облради. Скорочення засупників голови облради обумовили складними умовами воєнного стану. Ініціювали таку пропозицію під час минулої сесії представники чотирьох фракцій.

Як зазанчив голова обласної ради Олександр Біленький, депутати проголосували за зміни до регламенту та зміни до штатного розпису виконавчого апарату Полтавської облради.

— Це являє собою в подальшому скорочення трьох одиниць заступників. Як це буде процедурно, мені зараз важко сказати. Можливо, це буде дуже короткий такий забіг, де кожен із колег напише заяву на звільнення. А якщо ні, то це буде по кожному таємне голосування, — зауважив Біленький.

Разом з тим, як пишуть полтавські ЗМІ, звільнити можуть Олега Белоножка, Лілію Руроєву та Олексія Чепурка. На посаді залишиться перший заступник голови Олександр Лемешко.

Нагадаємо, нещодавно заступника мера Кременчука Дмитра Кравченка призначили заступником голови однієї з депутатських комісій облради.