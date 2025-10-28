Олена Шуляк
Стало відомо, скільки заплатять українці за світло цієї зими
ГО "Захист держави"
Конференція громадських організацій у Полтаві: спільні дії в умовах війни
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Політика, Полтавщина

У Полтавській облраді планують звільнити трьох заступників: кого саме і чому

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 210

 

У подальшому звільнятимуть колег депутати шляхлм таємного голосування

У Полтавській обласній раді планують звільнити трьох заступників голови. Відповідне рішення ухвалили депутати на засіданні облради сьогодні, 28 жовтня.

Зокрема, під час сесії обговорили питання про внесення змін до Регламенту Полтавської обласної та структури та чисельності виконавчого апарату облради. Скорочення засупників голови облради обумовили складними умовами воєнного стану. Ініціювали таку пропозицію під час минулої сесії представники чотирьох фракцій.

Як зазанчив голова обласної ради Олександр Біленький, депутати проголосували за зміни до регламенту та зміни до штатного розпису виконавчого апарату Полтавської облради.

— Це являє собою в подальшому скорочення трьох одиниць заступників. Як це буде процедурно, мені зараз важко сказати. Можливо, це буде дуже короткий такий забіг, де кожен із колег напише заяву на звільнення. А якщо ні, то це буде по кожному таємне голосування, — зауважив Біленький.

Разом з тим, як пишуть полтавські ЗМІ, звільнити можуть Олега Белоножка, Лілію Руроєву та Олексія Чепурка. На посаді залишиться перший заступник голови Олександр Лемешко.

Нагадаємо, нещодавно заступника мера Кременчука Дмитра Кравченка призначили заступником голови однієї з депутатських комісій облради.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтавська обласна рада кадрові зміни
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх