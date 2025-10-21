Затсупника мера Кременчкув Дмитра Кравченка призначили заступником голови однієї з депутатських комісій облради

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 206

Раніше він входив до складу постійної комісії облради з питань екології та раціонального природокористування

Заступник міського голови Кременчука та депутат Полтавської обласної ради Дмитро Кравченко став заступником голови однієї із депутатських комісій. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної ради.

Відомо, що раніше Дмитро Кравченко входив до складу постійної комісії облради з питань екології та раціонального природокористування. Сьогодні ж, 21 жовтня, його облради заступником голови постійної комісії обласної ради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, захисту прав військових, учасників бойових дій, ветеранів війни та їх родин.

Нагадаємо, раніше ми писали, що підставою для переходу Кревченка до складу іншої комісії став лист голови фракції Полтавської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».