Заступника міського голови Кременчука і депутата облради Дмитра Кравченка можуть перевести до іншої обласної комісії

Заступника міського голови Кременчука, депутата Полтавської обласної ради Дмитра Кравченка можуть вивести зі складу постійної комісії облради з питань екології та раціонального природокористування. Його оберуть до складу іншої депутатської комісії. Про це стало відомо з проєкту рішення Полтавської облради, який оприлюднили на сайті 5 вересня.
У документі вказано, що Дмитро Кравченко стане членом постійної комісії Полтавської обласної ради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, захисту прав військових, учасників, бойових дій, ветеранів війни та їх родин. Після змін у складі комісії стане 7 депутатів.
Підставою розроблення проєкту рішення став, зокрема, лист голови фракції Полтавської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».
Відповідні зміни мають розглянути на черговій сесії Полтавської обласної ради.
Нагадаємо, у серпні до складу депутатів Полтавської обласної ради увійшла нова депутатка — нею стала вчителька із Опішні Наталія Матвієнко. Жінка представляє партію «Батьківщина» і стала на заміну депутата Руслана Богдана, який добровільно склав свої повноваження
