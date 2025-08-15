У Полтавській облраді нова депутатка: нею стала вчителька з Опішні Наталія Матвієнко

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 66

Жінка представляє партію «Батьківщина» і стала на заміну депутата Руслана Богдана, який добровільно склав свої повноваження

До складу депутатів Полтавської обласної ради увійшла нова депутатка — нею стала вчителька із Опішні Наталія Матвієнко. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської облради.

Відомо, що жінка отримала мандат 20 червня після того, як позафракційний Руслан Богдан склав свої повноваження.

Про саму Наталію Матвієнко відомо, що вона представляє партію «Батьківщина». Їй 50 років, має вищу освіту, працює вчителькою Опішнянського опорного закладу середньої освіти І-ІІІ ступенів.

Нагадаємо, разом із Богданом у червні свої повноваження склав і представник партії «Довіра» Костянтин Коптун. Його замінила перша проректорка Полтавського державного аграрного університету Валентина Аранчій.