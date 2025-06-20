Двоє депутатів Полтавської обласної ради достроково склали повноваження

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Відповідне рішення на підставі заяв обох депутатів підтримали на сесії Полтавської облради 20 червня

Депутати Полтавської обласної ради Руслан Богдан (позафракційний) і Костянтин Коптун (партія «Довіра») достроково склали свої повноваження. Відповідне рішення на підставі заяв обох депутатів підтримали на сесії Полтавської облради 20 червня.

Як вказано у проєктах рішення облради, Костянтина Коптуна вивели зі складу постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку, а Руслана Богдана — зі складу постійної комісії з питань освіти, науки та культури.

Як пише Суспільне, новою депутаткою від партії «Довіра» стала Валентина Аранчій — перша проректорка Полтавського державного аграрного університету.

Нагадаємо, депутату Полтавської облради Дядику і його водію продовжили арешт у справі про підготовку вбивства