Двоє депутатів Полтавської обласної ради достроково склали повноваження

Відповідне рішення на підставі заяв обох депутатів підтримали на сесії Полтавської облради 20 червня
Депутати Полтавської обласної ради Руслан Богдан (позафракційний) і Костянтин Коптун (партія «Довіра») достроково склали свої повноваження. Відповідне рішення на підставі заяв обох депутатів підтримали на сесії Полтавської облради 20 червня.
Як вказано у проєктах рішення облради, Костянтина Коптуна вивели зі складу постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку, а Руслана Богдана — зі складу постійної комісії з питань освіти, науки та культури.
Як пише Суспільне, новою депутаткою від партії «Довіра» стала Валентина Аранчій — перша проректорка Полтавського державного аграрного університету.
Нагадаємо, депутату Полтавської облради Дядику і його водію продовжили арешт у справі про підготовку вбивства
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