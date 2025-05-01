Депутату Полтавської облради Дядику і його водію продовжили арешт у справі про підготовку вбивства

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 1

Клопотання про продовження запобіжного заходу подав старший слідчий СБУ, і його підтримав Офіс Генерального прокурора

Шевченківський районний суд Києва продовжив строк тримання під вартою депутату Полтавської обласної ради Олегу Дядику та його водію до 22 червня. Обох підозрюють у підготовці замовного вбивства. Про це стало відомо з ухвал, оприлюднених у Єдиному державному реєстрі судових рішень 28 квітня.

Клопотання про продовження запобіжного заходу подав старший слідчий СБУ, і його підтримав Офіс Генерального прокурора. Суд задовольнив обидва клопотання.

Що відомо про підготовку вбивства депутатом

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України викрили депутата Полтавської обласної ради на організації замовного вбивства. За даними слідства, він планував ліквідувати власника місцевої агрокомпанії, щоб заволодіти його бізнесом.

Як розгорталася подія