Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Вчора, 20:02 Переглядів: 335

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У п'ятницю, 2 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.30 до 18.00:

  • просп. Свободи, 56

  • пров. Володимира Кисельова, 1/2А–11/1

  • пров. Ринковий, 7/13, 9, 11/14

  • вул. Єднання України, 5, 7

  • вул. Майора Пугача, 3–12.

З 6.00 до 18.00:

  • вул. Експресівська, 1–48

  • вул. Полковника Оксанченка, 2.

З 8.00 до 17.00:

  • пров. Композитора Вербицького, 1

  • пров. Композитора Вербицького, 2Б–16

  • пров. Марії Примаченко, 2–25

  • пров. Новогеоргіївський, 10А

  • пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2

  • пров. Південний, 1/29–26

  • пров. Фізкультурний, 1А–22

  • туп. Автозаводський, 2

  • туп. Миколи Сціборського, 7

  • туп. Юннатів, 1–7

  • вул. Автозаводська, 11–32

  • вул. Давида Кострова, 2/37

  • вул. Енергетиків, 39Б–47А

  • вул. Ірпінська, 7–14

  • вул. Івана Багряного, 1/39

  • вул. Івана Дзюби, 3–36

  • вул. Івана Котляревського, 26/19, 30

  • вул. Капітана Корпана, 2–25/9

  • вул. Капітана Мовчана, 1–26

  • вул. Княгині Ольги, 2, 4, 6

  • вул. Максима Кривоноса, 20/1, 25

  • вул. максима Кривоноса, 26–40

  • вул. Молодіжна, 8

  • вул. Олександра Довженка, 1–7

  • вул. Паризька, 14/35

  • вул. Паризька, 2/32–12

  • вул. Платухіна, 20–37

  • вул. Рєпіна, 1/30–20/26

  • вул. Рєпіна, 2/26–8

  • вул. Романа Шухевича, 11–36

  • вул. Харитини Пекарчук, 5–26/2

  • вул. Харківська, 10–30

  • вул. Щаслива, 2–40

  • просп. Лесі Українки, 18, р-н буд. 18.

З 8.00 до 20.00:

  • пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3

  • просп. Полтавський

  • просп. Полтавський, 277/2–281

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • туп. Урожайний, 2

  • вул. Горліса-Горського, 3–10

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Київська, 64–121

  • вул. Олексія Древаля, 182/1–186

  • вул. Ярова, 1–7.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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