До Міжнародного реєстру збитків подали вже майже 30 тисяч заяв. Хто має право на відшкодування

Створений під егідою Ради Європи, Реєстр збитків для України є важливим міжнародним зусиллям, спрямованим на притягнення Росії до відповідальності за її повномасштабну агресію
Він є першим кроком на шляху до майбутнього компенсаційного механізму для забезпечення справедливості постраждалим. Про це під час презентації громадської організації «Нумо, сестри!», що об’єднує жінок, постраждалих від війни, розповів Михайло Каменєв, старший проєктний спеціаліст Київського офісу Реєстру збитків для України.
Каменєв підкреслив, що сорок три держави та ЄС вже приєдналися до Реєстру, який має штаб-квартиру в Гаазі та офіс у Києві.
До Реєстру вносяться всі прийнятні заяви про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих внаслідок агресії Росії проти України. Для внесення до Реєстру заяви повинні відповідати таким критеріям:
Для того, щоб заяву було внесено до Реєстру, вона повинна відповідати трьом критеріям прийнятності, що містяться в Статуті Реєстру. Так, заяви мають бути подані стосовно збитків, втрат чи шкоди, які були завдані:
Подання заяв до Реєстру здійснюється заявниками виключно через вебпортал «Дія», що забезпечує спрощений та доступний спосіб подання заяв до Реєстру. У майбутньому заяви від фізичних осіб можна буде подати також через центри надання адміністративних послуг. Жодної плати за подання заяви до Реєстру не стягується та не передбачається в майбутньому.
Більш детальні інструкції та роз’яснення про те, як подати заяву до Реєстру, можна знайти на вебсайті Реєстру.
Реєстр приймає заяви, пов’язані зі збитками, втратами чи шкодою, спричиненими російською агресією, в межах затверджених Категорій заяв, які можуть бути внесені до Реєстру.
Вони стосуються: втрати життя, сексуального насильства, катування, депортації дітей та дорослих, пошкодження критичної та некритичної інфраструктури, пошкодження та знищення навколишнього середовища, втрати історичної, культурної та релігійної спадщини, втрати доступу до освіти та охорони здоров’я, гуманітарних витрат, пошкодження та знищення майна, а також економічних втрат.
Заявниками до Реєстру можуть бути фізичні та юридичні особи, а також держава Україна, включаючи її регіональні та місцеві органи влади, державні чи підконтрольні установи.
Заяви подаються в електронному вигляді через вебпортал Уряду України «Дія».
Які категорії заяв наразі відкриті для подання до Реєстру?
— Вимушене внутрішнє переміщення (Категорія А1.1);
— Смерть близького члена сім'ї (Категорія А2.1);
— Зникнення безвісти близького члена сім'ї (Категорія A2.2);
— Серйозні тілесні ушкодження (Категорія A2.3);
— Сексуальне насильство (Категорія A2.4);
— Катування або нелюдські чи такі, що принижують гідність, види поводження або покарання (Категорія A2.5);
— Позбавлення свободи (Категорія A2.6);
— Примусова праця або служба (Категорія A2.7); та
— Пошкодження або знищення житлового нерухомого майна (Категорія А3.1).
Додаткову інформацію, включаючи поширені запитання щодо категорій заяв, які наразі відкриті для подання, можна знайти тут. Що стосується інших категорій, які будуть відкриті для подання в майбутньому, потенційні заявники можуть ознайомитися з формами та правилами подання заяв, опублікованими на цей час.
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