До Міжнародного реєстру збитків подали вже майже 30 тисяч заяв. Хто має право на відшкодування

Вчора, 21:04 Переглядів: 134

Створений під егідою Ради Європи, Реєстр збитків для України є важливим міжнародним зусиллям, спрямованим на притягнення Росії до відповідальності за її повномасштабну агресію

Він є першим кроком на шляху до майбутнього компенсаційного механізму для забезпечення справедливості постраждалим. Про це під час презентації громадської організації «Нумо, сестри!», що об’єднує жінок, постраждалих від війни, розповів Михайло Каменєв, старший проєктний спеціаліст Київського офісу Реєстру збитків для України.

— З 2023 року Реєстр працює, і кожен постраждалий може подати заяву. Цей Реєстр — для обліку заяв постраждалих та доказів від фізичних, юридичних осіб і держави щодо подій з 24 лютого 2022 року, пов’язаних зі збройною агресією РФ на міжнародно визнаній території України. Вже запущено прийом заяв за 9 категоріями через портал ДІЯ, а в майбутньому планується через ЦНАП та представників. Ми вже наближаємось до позначки у 30 тисяч поданих заяв. Важливо, щоб якомога більше людей знали про цей інструмент незалежно від отриманої раніше підтримки, адже суми компенсацій ще не визначені, і необхідно зафіксувати всю шкоду незалежним міжнародним органом для справедливості.

Каменєв підкреслив, що сорок три держави та ЄС вже приєдналися до Реєстру, який має штаб-квартиру в Гаазі та офіс у Києві.

Що робить Реєстр?

До Реєстру вносяться всі прийнятні заяви про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих внаслідок агресії Росії проти України. Для внесення до Реєстру заяви повинні відповідати таким критеріям:

збитки, втрати чи шкода були заподіяні 24 лютого 2022 року або пізніше;

на території України в межах її міжнародновизнаних кордонів, включаючи тимчасово окуповані території;

внаслідок міжнародно-протиправних дій Російської Федерації проти України.

Прийнятність заяв, їх подання та внесення до Реєстру

Для того, щоб заяву було внесено до Реєстру, вона повинна відповідати трьом критеріям прийнятності, що містяться в Статуті Реєстру. Так, заяви мають бути подані стосовно збитків, втрат чи шкоди, які були завдані:

24 лютого 2022 року або пізніше;

на території України в її міжнародно-визнаних кордонах, включаючи територіальні води;

міжнародно-протиправними діями Російської Федерації в Україні або проти України.

Подання заяв до Реєстру здійснюється заявниками виключно через вебпортал «Дія», що забезпечує спрощений та доступний спосіб подання заяв до Реєстру. У майбутньому заяви від фізичних осіб можна буде подати також через центри надання адміністративних послуг. Жодної плати за подання заяви до Реєстру не стягується та не передбачається в майбутньому.

Більш детальні інструкції та роз’яснення про те, як подати заяву до Реєстру, можна знайти на вебсайті Реєстру.

Які типи заяв можуть бути внесені до Реєстру?

Реєстр приймає заяви, пов’язані зі збитками, втратами чи шкодою, спричиненими російською агресією, в межах затверджених Категорій заяв, які можуть бути внесені до Реєстру.

Вони стосуються: втрати життя, сексуального насильства, катування, депортації дітей та дорослих, пошкодження критичної та некритичної інфраструктури, пошкодження та знищення навколишнього середовища, втрати історичної, культурної та релігійної спадщини, втрати доступу до освіти та охорони здоров’я, гуманітарних витрат, пошкодження та знищення майна, а також економічних втрат.

Хто може подати заяву до Реєстру?

Заявниками до Реєстру можуть бути фізичні та юридичні особи, а також держава Україна, включаючи її регіональні та місцеві органи влади, державні чи підконтрольні установи.

Як заявники можуть подати заяву до Реєстру?

Заяви подаються в електронному вигляді через вебпортал Уряду України «Дія».

Які категорії заяв наразі відкриті для подання до Реєстру?

— Вимушене внутрішнє переміщення (Категорія А1.1);

— Смерть близького члена сім'ї (Категорія А2.1);

— Зникнення безвісти близького члена сім'ї (Категорія A2.2);

— Серйозні тілесні ушкодження (Категорія A2.3);

— Сексуальне насильство (Категорія A2.4);

— Катування або нелюдські чи такі, що принижують гідність, види поводження або покарання (Категорія A2.5);

— Позбавлення свободи (Категорія A2.6);

— Примусова праця або служба (Категорія A2.7); та

— Пошкодження або знищення житлового нерухомого майна (Категорія А3.1).

Додаткову інформацію, включаючи поширені запитання щодо категорій заяв, які наразі відкриті для подання, можна знайти тут. Що стосується інших категорій, які будуть відкриті для подання в майбутньому, потенційні заявники можуть ознайомитися з формами та правилами подання заяв, опублікованими на цей час.