1 травня, близько 17.30, у центрі Кременчука сталася дорожньо-транспортна пригода. Як повідомила кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події, на перехресті вулиць Івана Мазепи та 29 Вересня не розминулись два легковики.
Попередньо, ніхто не постраждав.
Зіткнулися Nissan та Hyundai. Попередньо, водій Hyundai, який рухався вулицею 29 Вересня не надав перевагу Nissan, який рухався вулицею Івана Мазепи. У водія Hyundai стався гіпертонічний криз, тому на місці події працювали медики. Без травмованих.
Нагадаємо, що раніше вдень ДТП сталася на Університетській.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.