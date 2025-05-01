Фотофакт: у центрі Кременчука сталася ДТП (доповнено)

Вчора, 21:26 Переглядів: 1 690

1 травня, близько 17.30, у центрі Кременчука сталася дорожньо-транспортна пригода. Як повідомила кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події, на перехресті вулиць Івана Мазепи та 29 Вересня не розминулись два легковики.

Попередньо, ніхто не постраждав.

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Зіткнулися Nissan та Hyundai. Попередньо, водій Hyundai, який рухався вулицею 29 Вересня не надав перевагу Nissan, який рухався вулицею Івана Мазепи. У водія Hyundai стався гіпертонічний криз, тому на місці події працювали медики. Без травмованих.

Нагадаємо, що раніше вдень ДТП сталася на Університетській.