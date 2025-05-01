Торт із оселедця на вафельних коржах
Вчора, 22:00
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Неочікувана закуска
Складові:
Вафельні коржі — 6 шт.
Оселедець — 1 шт.
Печериці — 300 г
Цибуля — 2 шт.
Морква — 350 г
Твердий сир — 100 г
Соняшникова олія — 2 ст. ложки
Майонез — до смаку.
Приготування
- Цибулю та оселедці потрібно очистити та перебити в блендері до однорідної маси.
- Другу цибулину нарізати на невеликі кубики, трохи обсмажити. Потім додати дрібно нарізані гриби й обсмажувати 7-10 хвилин.
- Отриману грибну масу також подрібнити у блендері.
- Моркву потрібно відварити та натерти на дрібній тертці.
- Починаємо формувати торт. Перший корж намажте оселедцевою масою, накрийте другим коржем і намажте його грибною начинкою.
- Третій корж — морква, четвертий — оселедцева маса. П’ятий — знову грибний, а шостий — морквяний.
- За бажання кожен корж можна додатково змащувати майонезом.
- Зверху торт посипте тертим сиром і прикрасьте зеленню, червоною ікрою або відвареним яйцем. Поставте торт на одну годину в холодильник.
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