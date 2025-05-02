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Рослини, які захистять від шкідників на городі

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 221

Деякі рослини допомагають захистити іншу зелень від комах-шкідників. Саме тому їх люблять висаджувати городники на своїй ділянці

Піретрум висаджують на грядки, щоб захистити городину від шкідників. Особливо ефективно квітка бореться з кліщами, комарами, блохами та мурахами.

Настурції — їх бояться колорадський жук, попелиця, кліщі, комарі та блохи. Щоб відлякати комах, квіти треба висадити щільним рядом вздовж грядок із ягодами та овочами. Виходить дуже красиво й корисно. Адже город виглядає яскраво, а кількість шкідників зменшується в рази.

Пижма — щоб на городі не було попелиці, колорадського жука, комарів, бліх та кліщів. На городі цю квітку рекомендовано висаджувати вздовж грядок. Для ефективної боротьби з колорадськими жуками та попелицею можна приготувати відвар. Для нього вам знадобиться: 2,5 кг висушених або 1 кг свіжих квітів; 10 літрів води (одне відро). Подрібнити пижму, залити водою. Настоювати 1-2 дні за кімнатної температури, потім прокип’ятити, відцідити, розбавити водою у співвідношенні 1:2 (одна частина води до двох частин відвару). Обприскувати рослини за необхідності.

Календула — від колорадського жука, попелиці, нематод, бліх та кліщів. Щоб позбутися шкідників, календулу треба висаджувати вздовж грядок. Комахам не подобається різкий запах її квітів, тому вони не чіпають овочі та ягоди, які ростуть поруч. Однак слід пам’ятати, що календулу не варто висаджувати поряд із кавунами, кукурудзою та динями. Адже вона буде перешкоджати зав’язуванню у них плодів.

Чорнобривці — чудовий захист від нематод, мурах, попелиць та дротяника. Чорнобривці рекомендовано висаджувати поряд із полуницями, огірками, цибулею, суницею. Їх ці квіти врятують від попелиці, мурах та цибульної мушки.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: город весна квіти
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