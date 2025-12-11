ГО "Захист держави"
Кременчук, Для дому і сім'ї

Фотоконкурс «Святкові хвостики»: восьмий учасник кішка Мія

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 204

Фото улюбленців надсилайте на пошту gazetakremenchuk@gmail.com або в телеграм на номер +380981248490 до 25 грудня 

Восьма учасниця — кішка Мія.

— Я жила в підвалі, а потім мене забрали додому. Тепер буду зустрічати новий рік в родині.

Власниця кішки Наталія.

Яскравий та веселий фотоконкурс тваринок у новорічному вбранні триває.

Умови участі прості:

  • Одягніть свого улюбленця (кішку, собаку, хом’ячка, папугу чи іншу домашню зірку) у святкове вбрання.
  • Зробіть креативне фото.
  • Надішліть його нам на пошту gazetakremenchuk@gmail.com або в телеграм на номер +380981248490 до 25 грудня з коротким підписом: ім’я тваринки та кілька слів про її новорічний настрій, ваші ПІБ та контактні дані.

Наймиліші та найоригінальніші образи прикрасять шпальти нашого святкового номера газети!

Зробіть свого улюбленця зіркою нашої газети!

Головний приз — сертифікат від «Зоорум».

З нетерпінням чекаємо ваших чарівних світлин!


Автор: Мирослава Українська
Теги: фотоконкурс тварини Новий рік
