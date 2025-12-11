ГО "Захист держави"
Кременчук, Гроші

У бюджет Кременчука повертається понад 25 мільйонів гривень: у чому причина

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 439

 

Це кошти, які розпорядники не встигли використати упродовж поточного року

Стабілізаційний фонд Кременчука поповниться на понад 25 мільйонів гривень: до бюджету повертаються невикористані кошти. Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради сьогодні, 11 грудня.

Зі свого боку міський голова Віталій Малецький прокоментував процес повернення грошей:

— У цьому є як плюс, так і мінус. Мінус в тому, що ми не вирішили якісь питання громади, тому що хтось десь довго щось рахував, думав.

А тоді додав: «ото воно так треба було».

Відомо, що дехто з розпорядників замовляли фінансування на початку січня 2025 року — «ну вкрай потрібно було», зауважив мер. І додав, що прийме до уваги цю ситуацію на майбутнє:

— Я оце рішення собі приколю, і коли ви будете приходити у наступному році, що вам дуже щось треба, то поки не буде документів, розрахунків і всього іншого, коштів ніхто давати вам не буде.

Нагадаємо, загалом же у Стабілізаційний фонд Кременчука на 2025 рік закладали 600 мільйонів гривень.

1
Автор: Яна Гудзь
