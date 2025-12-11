У бюджет Кременчука повертається понад 25 мільйонів гривень: у чому причина

Стабілізаційний фонд Кременчука поповниться на понад 25 мільйонів гривень: до бюджету повертаються невикористані кошти. Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради сьогодні, 11 грудня.
Зі свого боку міський голова Віталій Малецький прокоментував процес повернення грошей:
А тоді додав: «ото воно так треба було».
Відомо, що дехто з розпорядників замовляли фінансування на початку січня 2025 року — «ну вкрай потрібно було», зауважив мер. І додав, що прийме до уваги цю ситуацію на майбутнє:
Нагадаємо, загалом же у Стабілізаційний фонд Кременчука на 2025 рік закладали 600 мільйонів гривень.
