Стабілізаційний фонд Кременчуцької громади у 2025 році: скільки коштів закладають

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 109

Кошти планують спрямовувати на виплату заробітних плат і соцвиплат, освіту, медицину, будівельну й транспортну галузь та інше

У Кременчуці затверджують Міську комплексну Стабілізаційну програму (стабфонд) на 2025 рік. Про це стало відомо із проєкту рішення міської ради.

На наступний рік у стабілізаційний фонд громади планують закласти 600 мільйонів гривень.

У додатку до програми зазначено, що кошти зі стабфонду спрямовуватимуть на:

обороноздатність регіону;

розвиток територіальної оборони та добровольчих формувань;

проведення заходів з мобілізації;

підтримку внутрішньо переміщених осіб;

розвиток освіти, медицини, будівельної і транспортної галузі;

оплату комунальних послуг і енергоносіїв;

реалізацію програм допомоги і грантів від міжнародних партнерів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на кінець 2024 року у стабфонді Кременчуцької громади залишиться близько 30 мільйонів гривень.