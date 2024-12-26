Стабілізаційний фонд Кременчуцької громади у 2025 році: скільки коштів закладають

Кошти планують спрямовувати на виплату заробітних плат і соцвиплат, освіту, медицину, будівельну й транспортну галузь та інше
У Кременчуці затверджують Міську комплексну Стабілізаційну програму (стабфонд) на 2025 рік. Про це стало відомо із проєкту рішення міської ради.
На наступний рік у стабілізаційний фонд громади планують закласти 600 мільйонів гривень.
У додатку до програми зазначено, що кошти зі стабфонду спрямовуватимуть на:
Нагадаємо, раніше ми писали, що на кінець 2024 року у стабфонді Кременчуцької громади залишиться близько 30 мільйонів гривень.
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