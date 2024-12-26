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Стабілізаційний фонд Кременчуцької громади у 2025 році: скільки коштів закладають

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 109

 

Кошти планують спрямовувати на виплату заробітних плат і соцвиплат, освіту, медицину, будівельну й транспортну галузь та інше

У Кременчуці затверджують Міську комплексну Стабілізаційну програму (стабфонд) на 2025 рік. Про це стало відомо із проєкту рішення міської ради.

На наступний рік у стабілізаційний фонд громади планують закласти 600 мільйонів гривень.

У додатку до програми зазначено, що кошти зі стабфонду спрямовуватимуть на:

  • обороноздатність регіону;
  • розвиток територіальної оборони та добровольчих формувань;
  • проведення заходів з мобілізації;
  • підтримку внутрішньо переміщених осіб;
  • розвиток освіти, медицини, будівельної і транспортної галузі;
  • оплату комунальних послуг і енергоносіїв;
  • реалізацію програм допомоги і грантів від міжнародних партнерів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на кінець 2024 року у стабфонді Кременчуцької громади залишиться близько 30 мільйонів гривень.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: стабфонд стабілізаційний фонд бюджет
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