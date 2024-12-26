У Полтаві горіла офісна будівля: постраждав чоловік

Учора, 25 грудня, близько 20.00 сталася пожежа в офісній будівлі у центрі Полтаві. Про подробиці події повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, у пожежі постраждав 45-річний чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу.
Як стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області, вогонь пошкодив вікна, стіни та стелю. Гасили вогонь п'ять відділень рятувальників.
Наразі причини та обставини події встановлюють правоохоронці та фахівці ДСНС.
Нагадаємо, нещодавно у Полтаві внаслідок пожежі у квартирі постраждала жінка.
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