У Полтаві горіла офісна будівля: постраждав чоловік

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Учора, 25 грудня, близько 20.00 сталася пожежа в офісній будівлі у центрі Полтаві. Про подробиці події повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, у пожежі постраждав 45-річний чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу.