На Полтавщині оновили графіки погодинного відключення світла: що змінилося

У «Полтаваобленерго» скоригували графіки погодинного відключення світла на четвер, 26 грудня. Відповідну інформацію опублікували у пресслужбі компанії.
Тривалість відключень дещо збільшили: тепер із 11.30 до 17.00 знеструмлюватимуть по три черги споживачів.
Детальніше із графіком відключень можна ознайомитися за посиланням.
Дізнатися, до якої черги та підчерги відноситься ваша адреса, можна тут:
1 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
2 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
3 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
4 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
5 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
6 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
Нагадаємо, графіки погодинного відключення електроенергії на Полтавщині та по всій Україні запровадили внаслідок масованої ракетної атаки по енергетиці учора, 25 грудня.
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