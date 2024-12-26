На Полтавщині оновили графіки погодинного відключення світла: що змінилося

Сьогодні, 11:53 Переглядів: 365

Із 11.30 до 17.00 знеструмлюватимуть по три черги споживачів

У «Полтаваобленерго» скоригували графіки погодинного відключення світла на четвер, 26 грудня. Відповідну інформацію опублікували у пресслужбі компанії.

Тривалість відключень дещо збільшили: тепер із 11.30 до 17.00 знеструмлюватимуть по три черги споживачів.

Детальніше із графіком відключень можна ознайомитися за посиланням.

Дізнатися, до якої черги та підчерги відноситься ваша адреса, можна тут:

1 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

2 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

3 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

4 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

5 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

6 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

Нагадаємо, графіки погодинного відключення електроенергії на Полтавщині та по всій Україні запровадили внаслідок масованої ракетної атаки по енергетиці учора, 25 грудня.