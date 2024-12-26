Кременчуцькі філателісти випустили 12 конвертів, присвячених трагедії Кременчуцького водосховища

У четвер, 26 грудня, у Кременчуці на головпоштамті міста відбулося урочисте погашення марок на конвертах, присвячених 65-річчю трагедії Кременчуцького водосховища. На заході були присутні діти й онуки тих, кого 65 років тому вимушено переселили з села Воїнці, яке було затоплено через будівництво водосховища.
Він розповів, що ідея виникнення проєкту з’явилася сім років тому, коли він став учасником свята вулиці у Кам’яних Потоках й там побачив мапу, на якій було зображене затоплене село Воїнці. Зацікавився й дізнався, що на вулиці живуть переселенці з села.
На заході була присутня Світлана Слюсаренко, заступниця директора регіонального центру професійно-технічної освіти № 1 міста Кременчука, онука жителів села Воїнці, які поселилися і побудували будиночок в селі Кам’яні Потоки. Саме вона займається темою трагедії, збирає історичні документи, спогади, фотографії, архіви, спілкується з родичами переселених людей.
Вона розповіла, що у Воїнцях було 144 двори, людей з яких примусово переселили. Багато з них оселилися на вулицях Набережна й Івана Виговського у Кам’яних Потоках. Дехто з них також був присутній на заході й поділився своїми спогадами.
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