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Кременчуцькі філателісти випустили 12 конвертів, присвячених трагедії Кременчуцького водосховища

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 88

На заході були присутні нащадки переселенців, які зберігають пам’ять про трагедію

У четвер, 26 грудня, у Кременчуці на головпоштамті міста відбулося урочисте погашення марок на конвертах, присвячених 65-річчю трагедії Кременчуцького водосховища. На заході були присутні діти й онуки тих, кого 65 років тому вимушено переселили з села Воїнці, яке було затоплено через будівництво водосховища.

 

— Ми починаємо серію погашень на конвертах, присвячених трагедії Кременчуцького водосховища. Над серією працювали протягом п’яти років й випустили 12 конвертів, — розповів голова Кременчуцької спілки філателістів Володимир Скляр.

Він розповів, що ідея виникнення проєкту з’явилася сім років тому, коли він став учасником свята вулиці у Кам’яних Потоках й там побачив мапу, на якій було зображене затоплене село Воїнці. Зацікавився й дізнався, що на вулиці живуть переселенці з села.

 

— Тоді й виникла ідея розробити конверти, щоб зберегти пам’ять про тих людей, майно яких затопило водою.

На заході була присутня Світлана Слюсаренко, заступниця директора регіонального центру професійно-технічної освіти № 1 міста Кременчука, онука жителів села Воїнці, які поселилися і побудували будиночок в селі Кам’яні Потоки. Саме вона займається темою трагедії, збирає історичні документи, спогади, фотографії, архіви, спілкується з родичами переселених людей.

Вона розповіла, що у Воїнцях було 144 двори, людей з яких примусово переселили. Багато з них оселилися на вулицях Набережна й Івана Виговського у Кам’яних Потоках. Дехто з них також був присутній на заході й поділився своїми спогадами.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: марки філателія трагедія Кременчуцького фодосховища головпоштампт
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