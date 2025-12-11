У Лохвиці Renault збив 13-річну дитину

11 грудня близько 11.40 на вулиці Незалежності в Лохвиці Миргородського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили в поліції.
За попередньою інформацією, 55-річний водій Renault наїхав на 13-річну дитину. Постраждалу госпіталізували з травмами.
Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило травми середньої тяжкості. Обставини аварії встановлюють слідчі.
Нагадаємо, нещодавно у Полтаві водій Mazda наїхав на пішохода на парковці.
