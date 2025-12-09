У Полтаві водій Mazda наїхав на пішохода на парковці

8 грудня близько 16.30 на вулиці Героїв АТО у Полтаві сталася ДТП з постраждалим. Про це повідомили в поліції.
За попередньою інформацією, водій Mazda CX-5, 39 років, рухаючись заднім ходом на парковці, наїхав на 87-річного пішохода. Чоловіка госпіталізували.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середньої тяжкості. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
Нагадаємо, того ж дня надзвичайники деблокували потерпілого у ДТП на трасі Київ–Харків–Довжанський.
