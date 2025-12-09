Надзвичайники деблокували потерпілого у ДТП на трасі Київ–Харків–Довжанський

Сьогодні, 10:21 Переглядів: 220

Вчора, 8 грудня, вранці на автодорозі М-03 «Київ–Харків–Довжанський» у Пирятинській громаді сталася дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої постраждала людина. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Подія сталася близько 5.09. Рятувальники 19-ї ДПРЧ за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували водія, який опинився затиснутим у понівеченому автомобілі, та передали його медикам. Завдяки оперативним діям надзвичайників постраждалого вдалося врятувати.

