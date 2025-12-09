У Кременчуці зʼявилась ще одна ялинка

Цьогоріч у сквері імені Олега Бабаєва до звичної ілюмінації, яку встановлюють на фонтані щороку, додали ще й ялинку та зірки. Про це повідомила кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Такий вигляд ілюмінація має ввечорі.



Нагадаємо, раніше цьогоріч святкова ілюмінація, яку встановили у центральній частині Кременчука, працюватиме з урахуванням ситуації з енергопостачанням — «якщо будуть складнощі ліміти, то ця підсвітка буде мінімізована».