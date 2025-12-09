У Кременчуці на проспекті Лесі Українки загорівся генератор

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 282

Вчора, 8 грудня близько 16.29 у Кременчуці на проспекті Лесі Українки сталася пожежа. Зайнявся генератор. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Вогонь знищив внутрішнє електрообладнання та пошкодив корпус пристрою. Рятувальникам 14-ї ДПРЧ вдалося запобігти повному знищенню агрегата та ліквідувати займання.

Нагадуємо про заходи безпеки користування генераторами.