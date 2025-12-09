У Кременчуці відремонтують зупинку на вулиці Київській за понад 300 тисяч гривень

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 245

Підряд робитиме ФОП Ганна Бєлкіна у грудні 2025 року

4 грудня комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» підписало договір з ФОП Ганною Бєлкіною на капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Кременчук» на вулиці Київській, навпроти будинку № 76. Вартість робіт становить 369 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Згідно з договором, роботи мають виконати в грудні 2025 року. Підрядник зобов’язується відремонтувати зупинку та передати об’єкт в експлуатацію, дотримуючись будівельних норм і правил безпеки.

Гарантійний строк на виконані роботи — 5 років від дати завершення ремонту та підписання останнього акту виконаних робіт. У разі виявлення недоліків підрядник має усунути їх за власний кошт.

За даними Clarity Project, КП «Благоустрій Кременчука» замовило роботи у ФОП Бєлкіної на понад 8,6 млн гривень.

Нагадаємо, восени у Кременчуці зробили капітальний ремонт зупинки «Вул. Ярмаркова» (у напрямку руху до вул. Салганної).



