У Кременчуці відремонтують ще одну зупинку за понад 200 тисяч гривень

У Кременчуці зроблять капітальний ремонт зупинки «Вул. Ярмаркова» (у напрямку руху до вул. Салганної). Роботи замовило комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука». Про це стало відомо з системи Prozorro.
Вартість робіт — 232 тис. 885 гривень. Ремонт замовили без використання системи у ФОП Ганни Бєлкіної.
За даними Clarity Project, КП «Благоустрій Кременчука» замовило роботи у ФОП Бєлкіної на понад 7 млн гривень.
Додамо, що у вересні «Благоустрій Кременчук» замовило капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Ревівка» (з міста і в місто), що розташована на вулиці Богдана Хмельницького. Загальна сума робіт склала понад 400 тисяч гривень.
Нагадаємо, у Кременчуці облаштували зупинки «Шпиталь», «Пологовий будинок», «Кладовище» на вулиці Сержанта Мельничука, 131, «вул. Полковника Гегечкорі» на вулиці Перемоги, 58,а також «Тролейбусне управління», «Дитяча лікарня», «Вулиця Юрія Кондратюка» (кінцева) і «Квартал 304» (в місто). На облаштування цих зупинок, за попередніми розрахунками, з міського бюджету витратили майже 2 млн гривень.
