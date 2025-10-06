У Кременчуці суд закрив кримінальне провадження щодо крадіжки 10-річної давнини

У Кременчуці суд закрив справу стосовно крадіжки, яка трапилася 10 років тому. Про це стало відомо із ухвали Автозаводського районного суду від 2 жовтня.
Як відомо із матеріалів справи, 23 червня 2015 року у проміжок часу із 7.00 до 17.45 невідома особа зламала двері до квартири потерпілого та вкрала звідти:
Відомо, що у цій справі правоохоронці не змогли встановити особу крадія та нікому не повідомили про підозру. Крім того, на руках у слідчих є документ, який свідчить про смерть потерпілого, датований 7 березня 2022 року.
Оскільки особа винного не встановлена, і за 10 років минув строк давності притягнення винного до відповідальності, прокурор клопотав про закриття кримінального провадження.
Суд підтримав клопотання прокурора і закрив кримінальне провадження за строком давності.
