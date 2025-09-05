Справу про вандалізм на кладовищі, відкриту після публікації «Телеграфа», суд закрив через 11 років

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 259

2 вересня Автозаводський районний суд Кременчука розглянув клопотання прокурора про закриття кримінального провадження щодо пошкодження гробниці на старому єврейському кладовищі. Кримінальне провадження відкрили після публікації «Кременчуцького Телеграфа» ще у 2014 році. Про це стало відомо з ухвали суду.

15 липня 2014 року правоохоронці відкрили провадження за ч.1 ст. 297 ККУ (наруга над могилою). У публікації журналістів зазначено, що руйнування гробниці було виявлено 14 липня. Зловмисники розбили зовнішню стіну пам’ятника та вкрали пам’ятну дошку.

В ухвалі йдеться, що слідство встановило сам факт злочину, однак особу вандала так і не вдалося ідентифікувати. Водночас строки притягнення до кримінальної відповідальності (5 років для нетяжких злочинів) давно сплинули.

Суд погодився з доводами прокуратури та ухвалив закрити справу.

Нагадаємо, раніше «Телеграф» писав, що цю гробницю реконструювали у 2010 році. Тут спочивають хасидські праведники — дочки та учні Раббі Нахмана із Брацлава, засновника брацлавського хасидизму.