У Кременчуці зроблять капітальний ремонт зупинки «Дитяча лікарня» за понад 260 тисяч гривень

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 223 Коментарів: 1

З інформації про ціни на матеріальні ресурси стало відомо, що найбільше у кошторис заклали на закупівлю конструкції зупинки — понад 161 тис. гривню без ПДВ

У Кременчуці до кінця липня мають облаштувати зупинку громадського транспорту «Дитяча лікарня» у бік міста на вулиці Вадима Бойко, 40/4. Роботи замовило комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука», вартість — 268 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Роботи виконуватиме ФОП Ганна Бєлкіна. З інформації про ціни на матеріальні ресурси стало відомо, що найбільше у кошторис заклали на закупівлю конструкції зупинки — понад 161 тис. гривню без ПДВ. Також понад 12 тисяч гривень витратять на тротуарну плитку.

За даними Clarity Project, Бєлкіна має 60 договорів з кременчуцькими розпорядниками бюджету на загальну суму понад 7 млн гривень.

Нагадаємо, підприємиця також займалась облаштуванням зупинок «Шпиталь», «Пологовий будинок», «Кладовище» на вулиці Сержанта Мельничука, 131, «вул. Полковника Гегечкорі» на вулиці Перемоги, 58 та «Тролейбусне управління».

Додамо, що навесні торік комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» уклало договори з підприємицею Ганною Бєлкіною на загальну суму понад 2,5 млн грн. Усі вони стосувались ремонту бордюрів в місті.

У фахівців виникли питання до переможця закупівлі, а також загалом про доцільність залучення до виконання робіт ФОП. Податківці висловили зауваження щодо переможця закупівлі. Зокрема акцентували на відсутності у ФОП матеріально-технічної бази для виконання робіт, які передбачені договором, та офіційно найманих працівників.

Зазначимо, що цьогоріч виконком погодив виділити гроші на заміну скла на зупинках — це 569 тисяч гривень.