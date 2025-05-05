У Кременчуці відремонтують дві зупинки на понад пів мільйона гривень

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 392 Коментарів: 1

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» замовило ремонт ще двох зупинок громадського транспорту — «Кладовище» на вулиці Сержанта Мельничука, 131 та «вул. Полковника Гегечкорі» на вулиці Перемоги, 58. Загальна вартість облаштування двох зупинок — понад 530 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Відомо, що договори на проведення робіт підприємство уклало 30 квітня з ФОП Ганною Бєлкіною. Аналогічно, як і з ремонтом зупинки «Шпиталь» і «Пологовий будинок», найбільше у кошторис заклали на закупівлю конструкції зупинки — понад 161 тис. гривню без ПДВ. Це вказано в інформації про ціни на матеріальні ресурси.

Облаштувати зупинки мають до кінця травня.

За даними Clarity Project, Бєлкіна має 58 договорів з кременчуцькими розпорядниками бюджету на загальну суму 6,7 млн гривень.