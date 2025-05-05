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У Кременчуці відремонтують дві зупинки на понад пів мільйона гривень

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 392 Коментарів: 1

Облаштувати зупинки мають до кінця травня

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» замовило ремонт ще двох зупинок громадського транспорту — «Кладовище» на вулиці Сержанта Мельничука, 131 та «вул. Полковника Гегечкорі» на вулиці Перемоги, 58. Загальна вартість облаштування двох зупинок — понад 530 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Відомо, що договори на проведення робіт підприємство уклало 30 квітня з ФОП Ганною Бєлкіною. Аналогічно, як і з ремонтом зупинки «Шпиталь» і «Пологовий будинок», найбільше у кошторис заклали на закупівлю конструкції зупинки — понад 161 тис. гривню без ПДВ. Це вказано в інформації про ціни на матеріальні ресурси.

Облаштувати зупинки мають до кінця травня. 

За даними Clarity Project, Бєлкіна має 58 договорів з кременчуцькими розпорядниками бюджету на загальну суму 6,7 млн гривень.

Нагадаємо, підприємиця також займалась облаштуванням зупинки «Шпиталь» і «Пологовий будинок». З квітня загальна сума витрат на відповідні ремонтні роботи вже сягає понад 1 млн грн.

Додамо, що навесні торік комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» уклало договори з підприємицею Ганною Бєлкіною на загальну суму понад 2,5 млн грн. Усі вони стосувались ремонту бордюрів в місті. 

У фахівців виникли питання до переможця закупівлі, а також загалом про доцільність залучення до виконання робіт ФОП. Податківці висловили зауваження щодо переможця закупівлі. Зокрема акцентували на відсутності у ФОП матеріально-технічної бази для виконання робіт, які передбачені договором, та офіційно найманих працівників.

Зазначимо, що цьогоріч виконком погодив виділити гроші на заміну скла на зупинках — це 569 тисяч гривень. За словами міського голови Віталія Малецького, одне скло коштує 13 тисяч гривень. 

0
Автор: Телеграф
Теги: зупинка
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Коментарі: 1

5 078
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:20

По багатому місто платить за зупинки.


2 0

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