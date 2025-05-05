Українська незалежна преса здобула міжнародну премію Golden Pen of Freedom 2025

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Премію Golden Pen of Freedom 2025 присудили українським журналістам за стійкість і відданість професії під час війни

4 травня у польському Кракові українська незалежна преса отримала міжнародну премію Golden Pen of Freedom 2025. Відзнаку вручили під час відкриття World News Media Congress. Нагороду прийняла директорка Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» (АНРВУ) Оксана Бровко, повідомляє СЕО ПП «Видавничий дім «Приватна газета» Леся Лазоренко з місця події.

Golden Pen of Freedom — щорічна нагорода, яку з 1961 року вручають організації WAN-IFRA та World Editors Forum за внесок у захист свободи преси. Цьогоріч вона дісталась українським журналістам за «непохитну відданість свободі слова у винятково драматичні часи».

«Ця нагорода — про відповідальність. В країні, де міста стирають з мап, а журналісти змушені мовити з підвалів — слово стає зброєю. Ми не маємо права мовчати, бо кожне мовчання заповнює окупант. Ми не просто документуємо події — ми фіксуємо саму пам’ять. І якщо журналістика зникне — зникне історія, нація і правда», — наголосила у своїй промові Оксана Бровко.

АНРВУ об'єднує понад 150 незалежних регіональних медіа по всій країні, в тому числі й «Кременчуцький Телеграф». В умовах повномасштабної війни Асоціація допомагає редакціям на фронті, в тилу та окупації: страхування, безпекові тренінги, кризові програми, підтримка журналісток і технічне забезпечення.

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