Українська незалежна преса здобула міжнародну премію Golden Pen of Freedom 2025

Премію Golden Pen of Freedom 2025 присудили українським журналістам за стійкість і відданість професії під час війни
4 травня у польському Кракові українська незалежна преса отримала міжнародну премію Golden Pen of Freedom 2025. Відзнаку вручили під час відкриття World News Media Congress. Нагороду прийняла директорка Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» (АНРВУ) Оксана Бровко, повідомляє СЕО ПП «Видавничий дім «Приватна газета» Леся Лазоренко з місця події.
Golden Pen of Freedom — щорічна нагорода, яку з 1961 року вручають організації WAN-IFRA та World Editors Forum за внесок у захист свободи преси. Цьогоріч вона дісталась українським журналістам за «непохитну відданість свободі слова у винятково драматичні часи».
АНРВУ об'єднує понад 150 незалежних регіональних медіа по всій країні, в тому числі й «Кременчуцький Телеграф». В умовах повномасштабної війни Асоціація допомагає редакціям на фронті, в тилу та окупації: страхування, безпекові тренінги, кризові програми, підтримка журналісток і технічне забезпечення.
За останні три роки в Україні:
332 медіа припинили роботу;
97 журналістів загинули, з них 12 — під час виконання обов’язків;
Понад 30 журналістів перебувають у полоні або ув’язненні.
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