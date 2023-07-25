Страхування журналістів в умовах війни

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 90

Опинитися там, де чекають. Документувати, показувати світові правду, разом з усіма українцями сміливо торувати шлях до нашої перемоги. Ці непрості завдання, зважаючи на всі воєнні виклики, стоять перед журналістами. Без гострих тем та висвітлення подій із лінії фронту чи з окупованих і звільнених територій суспільству не обійтися

Страхування журналістів є надзвичайно важливим аспектом збереження їхньої безпеки та захисту під час перебування в особливо небезпечних зонах. Розуміючи усі ризики, з якими зустрічаються медійники під час воєнних конфліктів, Міжнародний фонд страхування журналістів пропонує досконалі страхові рішення для збереження здоров’я та життя. Цю ініціативу започаткували у травні минулого року та успішно розвивають і наразі шість громадських організацій: Фундація «Суспільність», Асоціація «Незалежні регіональні видавці України» (АНРВУ), ІМІ, «Детектор медіа», ЦЕДЕМ та ІРРП. За цей час 48 медійників скористалися можливістю застрахувати своє здоров’я під час поїздок у небезпечні регіони. З кінця липня знову можна буде подати заявку на участь у програмі.

Які ж можливості для українських журналістів (у тому числі й регіональних) є доступними, хто і наскільки може застрахувати власне здоров’я та життя, як підготуватися до роботи на гарячих напрямках? Про це у форматі питання-відповідь спілкуємось із виконавчою директоркою АНРВУ Оксаною Бровко.

— Вітаю! Пані Оксано, страхування — це надзвичайно важлива ініціатива для України, адже до минулого року такої можливості в наших медійників не було. Як вдалося втілити ідею в життя?

— Це справді унікальний досвід для українських медіа. Міжнародні програми страхування давно доступні для іноземних ЗМІ. Але такого ще не було в Україні. Після 2014 року лунали заяви на державному рівні, від страхових компаній, які хотіли втілити подібну ідею в життя. Але зрушень у цьому напрямку не відбулося. На державному рівні не було запропоновано жодної справедливої програми для страхування журналістів. І ось нам вдалося! Завдяки важливій підтримці партнерів ми маємо можливість захистити якомога більше працівників медіа.

— Хто може скористатися пропозицією? Вона — лиш для журналістів чи й інших членів команди редакцій?

— Страхування можуть отримати журналісти, відеооператори, редактори, фотографи незалежних українських медіа, які їдуть в офіційне відрядження в зони бойових дій. А також – на звільнені території, прикордонні території з Росією та Білоруссю, прифронтові території та мають засоби захисту. Пріоритет надаємо тим, хто пройшов безпекові тренінги та курси домедичної допомоги.

— На який термін можна застрахуватися і як це зробити?

— Наразі ми можемо організовувати страхування від 1 до 20 днів на журналіста, відеооператора, редактора, фотографа, що є членами однієї команди, що їде у відрядження. Обмеження щодо кількості учасників від однієї команди немає.

Заявку можна подати й в онлайн-режимі, перейшовши за посиланням. Зробити це потрібно не пізніше, ніж за 36 годин до виїзду.

Ми працюємо відкрито та рішення по кожній заявці приймаємо голосуванням незалежним органом проєкту — Координаційною радою. У разі схвалення заявки наші координатори зв’язуються з подавачами й вже повідомляють всі деталі. Якщо ви — доброчесні медіа, працюєте згідно з професійними стандартами та дотримуєтеся Кодексу журналістської етики й надали всі необхідні документи, ваша заявка обов’язково буде підтримана.

— Які документи необхідно обов’язково подати?

— У заявці є принципові моменти: обов’язково потрібно завантажити наказ про відрядження, своє посвідчення журналіста, акредитацію (якщо ви їдете у зону бойових дій). Чим якісніше буде заповнена заявка, тим менше уточнюючих питань буде від наших координаторів і тим швидше журналіст чи команда отримають відповідь від нас.

— А що саме покриває страхування, у які регіони України? На яку суму готові компенсувати витрати?

— Ми покриваємо страхування на відрядження до наступних областей: Одеська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Луганська, Донецька, Харківська, Дніпропетровська, Сумська, прикордонні території Київської та Чернігівської областей.

Страхове покриття — до 100 000 доларів США на відшкодування медичних витрат у разі ушкодження на заявленій території і у вказаний у заявці термін. Тому важливо вказувати вірно місця, куди плануєте відрядження. У разі загибелі журналіста — родина отримує 100 000 доларів США.

— Як діяти, якщо журналіст чи інша особа з редакційної команди отримала ураження?

— При настанні страхового випадку ви або особа, яка перебуває поруч з вами, можете зателефонувати до наших координаторів, або ж напряму до страхової компанії. За кожною групою, яка їде у відрядження, закріплюється одна наша координаторка, яка на зв’язку 24 години на добу. Тож ви будете мати інструкцію та підтримку. Ця страховка — для покриття саме витрат. Медична допомога на місці за таких видів страхування не надається.

Отже, якщо з вами трапився страховий випадок, план дій наступний: перш за все, дбаєте про власну безпеку та отримуєте необхідну допомогу на місці. Коли ви вже потрапили у відносно безпечні умови, повідомляєте або страхову компанію напряму, або вашу координаторку про те, що сталося. І потім передаєте документи на відшкодування медичних витрат до страхової.

Ми не є страховою компанією, не надаємо послуги зі страхування, ми прагнемо допомогти українським медійникам почуватися безпечніше в умовах війни та дбаємо про максимально ефективну та зручну комунікацію.

— Про які не страхові події варто знати журналістам? На що не вдасться отримати відшкодування?

— Страховка не покриває деякі випадки, як-то ушкодження біологічними або хімічними матеріалами, травми внаслідок ядерної реакції. Також ви не зможете стати учасником програми, якщо ви є у складі Збройних Сил України. Навмисні дії, що ведуть до небезпеки (за винятком спроб врятувати людське життя або як частину своєї роботи як журналіста) також не передбачають відшкодування витрат. Це ж стосується і тих осіб, які були під впливом алкоголю чи наркотиків. Це загалом загальноприйнятий перелік більшості закордонних страхових компаній.

— Чи були страхові випадки у вашій практиці? Які саме?

— Всі 48 журналістів, кого нам вдалося страхувати протягом минулого року, обійшлися без страхових випадків. В той самий час ті медійники, хто відвідували зони бойових дій, мали можливість почуватися безпечніше, маючи при собі страховку та розуміючи, що в разі виникнення потреби — буде фінансове відшкодування.

— Як довго працюватиме програма і чи можна розраховувати на її постійність?

— Наразі проєкт буде точно до кінця поточного року. Але, зважаючи на актуальність та вагомість ініціативи, ми розраховуємо на довгострокове партнерство.

— Чи може один журналіст або ж команда скористатися можливістю застрахувати себе кілька разів поспіль?

— Так, звісно, ми не маємо обмежень щодо кількості та періодичності подачі заявок.

— Можливо, є якісь особливі побажання для медійників, які планують застрахувати своє здоров’я та життя?

— По закінченню страхування та вашому поверненню до редакцій ми чекаємо від команд лінки на фото/відео/текстовий контент, виготовлений протягом перебування у відрядженні. Під час публікації/розповсюдження контенту ми просимо посилатися на наш проєкт.

— Завдяки кому, яким партнерам вдається такий амбітний проєкт?

— Започаткувати страхування журналістів нам вдалося завдяки професійній співпраці з WAN-IFRA, всесвітньої профільною медіа асоціацією, постійним членом котрої АНРВУ є вже багато років. Цього ж року відновити проєкт ми змогли завдяки підтримці ECPMF, у рамках проєкту Voices of Ukraine. В Україні його адмініструванням займаємося ми, команда АНРВУ, і звісно долучені всі команди засновників Фонду. Це — чудовий приклад ефективної співпраці колег задля захисту медійників під час війни.

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