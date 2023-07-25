Як інфекційні захворювання впливають на придатність до служби: відповіли у Полтавському ТЦК та СП

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 214

Якщо у громадянина під час проходження військово-лікарської комісії виявлять інфекційне захворювання — його можуть визнати частково-придатним, непридатним або повністю придатним до служби. Все це індивідуально розглядається комісією.

Про це повідомили на брифінгу заступника керівника Полтавського обласного ТЦК та СП Едуарда Бородая та керівниці медичної служби сектору комплектування Полтавського обласного ТЦК та СП Жанни Дриги 25 липня.

Наприклад, якщо у людини виявляють гепатит, то її можуть визнати частково-придатною і відправити на те місце, де вона може проходити службу за станом здоров’я або повністю звільнити від призову, розповіла Жанна Дрига.