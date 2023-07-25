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Як інфекційні захворювання впливають на придатність до служби: відповіли у Полтавському ТЦК та СП

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 214

Кожен випадок військово-лікарська комісія розглядає індивідуально

Якщо у громадянина під час проходження військово-лікарської комісії виявлять інфекційне захворювання — його можуть визнати частково-придатним, непридатним або повністю придатним до служби. Все це індивідуально розглядається комісією.

Про це повідомили на брифінгу заступника керівника Полтавського обласного ТЦК та СП Едуарда Бородая та керівниці медичної служби сектору комплектування Полтавського обласного ТЦК та СП Жанни Дриги 25 липня.

Наприклад, якщо у людини виявляють гепатит, то її можуть визнати частково-придатною і відправити на те місце, де вона може проходити службу за станом здоров’я або повністю звільнити від призову, розповіла Жанна Дрига.

— Він (призовник — ред.) може бути як придатним, якщо він є носієм ВІЛ, наприклад, і в нього це ніяк не проявляється. Або якщо проявляється, то у залежності від цього призначатиметься посада, на якій він буде далі проходити службу, — зазначила Жанна Дрига.
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Автор: Вероніка Білодід
Теги: військкомат призовники
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