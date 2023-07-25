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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині зникла 47-річна Наталія Толмачева

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1

 

14 липня жінка пішла з дому та не повернулася

Відділ №2 Полтавського районного управління поліції розшукує жительку Коломацької громади Наталію Вікторівну Толмачеву, 1976 року народження.

За попередньою інформацією, 14 липня жінка пішла з дому та не повернулася. Може перебувати на території Шевченківського району Полтави. 

Прикмети зниклої: на вигляд 40-45 років, зріст 165-170 см, середньої статури. Має довге русяве волосся, світлі очі, тонкі брови.

На момент зникнення була одягнена у білий светр із вишивкою у формі квітів, білі штани та білі босоніжки.

Якщо вам відома інформація про дану жінку, що допоможе пришвидшити її розшук, повідомте її до відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції за телефонами: (0532) 51-76-03, 066-593-18-43, 099-48-55-002, 066-59-31-843 або за номером 102.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: розшук розыск
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