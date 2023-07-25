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Жителька Полтавщини вдарила ножем свого чоловіка під час сварки

Сьогодні, 16:14 Переглядів: 0

 

Жінці загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі

23 липня, приблизно о 13.10, до поліціянтів Хоролу надійшло повідомлення від медиків, що в селі Ковалі жінка вдарила ножем власного чоловіка. 

Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП Полтавщини.

За даними поліції, 50-річний потерпілий отримав тілесне ушкодження під час сварки з дружиною. Постраждалого госпіталізували до Хорольської лікарні. Фігурантці вже повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Наразі триває досудове розслідування за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: кримінальна справа ножове поранення
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