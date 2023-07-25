Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Не лякайтеся: завтра біля ПК «Нафтохімік» проходитимуть навчання з гучномовцями

Сьогодні, 14:34 Переглядів: 250

 

Також залучать представників поліції та медичний персонал

Завтра, 26 липня, з 10.00 до 12.00 на території палацу культури «Нафтохімік» (проспект Лесі Українки, 33) проводитимуть командно-штабне навчання у сфері цивільного захисту. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Під час заходу залучать гучномовці для передачі речових повідомлень. Також залучать представників поліції та медичний персонал. Прохання до мешканців, які живуть або перебуватимуть в районі ПК «Нафтохімік», не піддаватися паніці та зберігати спокій.

Оповіщення щодо тривог чи надзвичайних ситуацій надходитимуть як зазвичай: через міські системи оповіщення, радіо, телебачення та інтернет-ресурси.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: навчання Нафтохімік палац культури
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 27 від 6 липня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 26 від 29 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 25 від 22 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 24 від 15 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх