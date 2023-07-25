Не лякайтеся: завтра біля ПК «Нафтохімік» проходитимуть навчання з гучномовцями

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Завтра, 26 липня, з 10.00 до 12.00 на території палацу культури «Нафтохімік» (проспект Лесі Українки, 33) проводитимуть командно-штабне навчання у сфері цивільного захисту. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Під час заходу залучать гучномовці для передачі речових повідомлень. Також залучать представників поліції та медичний персонал. Прохання до мешканців, які живуть або перебуватимуть в районі ПК «Нафтохімік», не піддаватися паніці та зберігати спокій.

Оповіщення щодо тривог чи надзвичайних ситуацій надходитимуть як зазвичай: через міські системи оповіщення, радіо, телебачення та інтернет-ресурси.