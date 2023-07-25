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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині 5 жителів Донецької області намагалися вкрасти нафту

Сьогодні, 14:21 Переглядів: 431

 

Зловмисники пошкодили магістральний нафтопровід

На Полтавщині викрили групу з 5 жителів Донецької області, які пошкодили магістральний нафтопровід, щоб викрасти нафту. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

За даними слідства, зловмисники в одному з магістральних нафтопроводів, розташованих на Полтавщині, зробили наскрізні отвори, до яких приєднали виготовлене кустарним способом обладнання.

Проте у ніч із 19 по 20 липня цього року на шляху до місця пошкодження трубопроводу чоловіків зупинили правоохоронці. Під час огляду автомобілів, на яких їхали чоловіки, знайшли генератор, помпу та інше обладнання, пристосоване для несанкціонованого забору нафти. 

Наразі чоловікам повідомили про підозру у незакінченому замаху на крадіжку, в умовах воєнного стану, пошкодженні магістрального нафтопроводу, а також незаконному втручанні в роботу технологічного обладнання, що призвело до порушення нормальної роботи трубопроводу та створило небезпеку для життя людей, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 292 КК України).

Окрім цього, за клопотаннями слідчого і прокурора Комсомольський міський суд обрав підозрюваним запобіжні заходи — тримання під вартою з можливістю внесення застав на загальну суму понад 750 тис. грн.  

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Перевіряється причетність підозрюваних до аналогічних злочинів на території Полтавської та інших областей України.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: нафтопровід нафта крадіжка суд запобіжний захід
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