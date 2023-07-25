Кременчуцький спортсмен їде на чемпіонат світу з греко-римської боротьби

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 169

Федерація греко-римської боротьби оприлюднила список спортсменів, які братимуть участь у чемпіонаті світу з греко-римської боротьби. У склад збірної U-17 потрапив кременчужанин Всеволод Сапун.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Федерації греко-римської боротьби України 24 липня.

Відомо, що Всеволод змагатиметься у категорії до 55 кг. Чемпіонат світу з греко-римської боротьби U-17 відбудеться у Стамбулі й проходитиме з 31 липня по 6 серпня.