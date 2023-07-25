На Полтавщині легковик врізався у відбійник і злетів у кювет

25 липня близько 6.00 на автодорозі Лохвиця-Ромни (неподалік села Млини Лохвицької тергромади) водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, наїхав на металевий відбійник та з’їхав у кювет.
Як інформує Миргородський райвідділ поліції, про аварію у Миргородському районі до чергової частини відділення поліції №2 (м. Лохвиця) повідомили медики «швидкої». На місце ДТП виїхала слідчо-оперативна група.
Унаслідок дорожньо-транспортної події 29-річний водій легковика отримав тілесні ушкодження. Його каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до Лохвицької районної лікарні для надання допомоги та встановлення ступеня тяжкості потерпілого.
Обставини та причини аварії з’ясовують поліцейські.
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