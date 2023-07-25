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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині легковик врізався у відбійник і злетів у кювет

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 376

 

Постраждав 29-річний водій

25 липня близько 6.00 на автодорозі Лохвиця-Ромни (неподалік села Млини Лохвицької тергромади) водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, наїхав на металевий відбійник та з’їхав у кювет.

Як інформує Миргородський райвідділ поліції, про аварію у Миргородському районі до чергової частини відділення поліції №2 (м. Лохвиця) повідомили медики «швидкої». На місце ДТП виїхала слідчо-оперативна група.

Унаслідок дорожньо-транспортної події 29-річний водій легковика отримав тілесні ушкодження. Його каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до Лохвицької районної лікарні для надання допомоги та встановлення ступеня тяжкості потерпілого.

Обставини та причини аварії з’ясовують поліцейські.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: ДТП кювет травми
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