На Полтавщині легковик врізався у відбійник і злетів у кювет

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 376

25 липня близько 6.00 на автодорозі Лохвиця-Ромни (неподалік села Млини Лохвицької тергромади) водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, наїхав на металевий відбійник та з’їхав у кювет.

Як інформує Миргородський райвідділ поліції, про аварію у Миргородському районі до чергової частини відділення поліції №2 (м. Лохвиця) повідомили медики «швидкої». На місце ДТП виїхала слідчо-оперативна група.

Унаслідок дорожньо-транспортної події 29-річний водій легковика отримав тілесні ушкодження. Його каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до Лохвицької районної лікарні для надання допомоги та встановлення ступеня тяжкості потерпілого.

Обставини та причини аварії з’ясовують поліцейські.