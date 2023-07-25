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У військкоматах Полтавщини працюють понад 300 солдатів після поранень: яка їхня робота

Сьогодні, 13:23 Переглядів: 695

 

Поранених офіцерів з фронту переводять туди, де вони надалі можуть проходити службу

У територіальних центрах комплектування Полтавщини наразі працюють понад 300 військовослужбовців, які за станом здоров’я не можуть перебувати на своїх колишніх посадах.

Про це повідомили на брифінгу заступника керівника Полтавського обласного ТЦК та СП Едуарда Бородая та керівниці медичної служби сектору комплектування Полтавського обласного ТЦК та СП Жанни Дриги 25 липня.

За словами Бородая, солдатів, які отримали поранення на фронті та пройшли курс реабілітації, переводять у ті місця, де вони надалі можуть проходити службу. Серед обов’язків таких військовослужбовців — роздача повісток чоловікам та інший вид роботи.

Полтавський ТЦК та СП прохає громадянин з повагою ставитись до тих, хто вручає повістки.

— Дуже неприємно, коли деякі громадяни звертаються до них зневажливо. Для них це нове. Ми маємо до них з повагою ставитись, як до справжніх героїв, — зазначила Жанна Дрига.
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Автор: Вероніка Білодід
Теги: військкомат
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