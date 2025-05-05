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«Зі сльозами на очах говорив, що хоче жити»: у Кременчуці попрощалися із нацгвардійцем Сергієм Моргуновим

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 1

 

Кременчук став для полеглого воїна другим домом — на початку повномасштабного вторгнення він переїхав сюди із Луганщини

Сьогодні, 5 травня, у стінах Свято-Миколаївського собору у Кременчуці попрощалися із полеглим у бою за Батьківщину солдатом Національної гвардії України Сергієм Мокрим. Народився чоловік 9 листопада 1975 року у місті Сіверськодонецьк на Луганщині. До Кременчука Сергій із родиною переїхав на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

 

Провести полеглого захисника в останню путь зібралися багато людей. Попри те, що жив Сергій у Кременчуці відносно недавно, віддати йому останню шану прийшли усі, хто знав чоловіка.

Наталія, як і Сергій, переїхала до Кременчука на початку великої війни. Говорить: спочатку вони певний час жили разом у школі-інтернаті, а потім роз'їхалися по різних гуртожитках.

 

— За цей час він мені став дуже близькою людиною. Дуже ввічливий, завжди з усмішкою. Ніколи ні в чому не відмовляв, якщо потрібна була якась допомога. І сьогодні ми усі дуже вдячні, що Сергій віддав своє життя за те, що ми зараз спимо під мирним небом.

Жінка розповідає: із чоловіком спілкувалася і коли він став на захист України.

— Він завжди писав, коли ішов на завдання, і так само завжди писав, коли повертався. Дуже позитивна людина була, як справжнє сонечко, — додає Наталія.

Марина працює у гуртожитку, ще жив Сергій. Спогади у жінки про загиблого теж лишилися тільки позитивні.

 

— Він був дуже душевний, дуже добрий. І хобі у нього таке цікаве було: із джинсів робив різні сумочки, чохли. А потім від душі дарував їх усім. А коли був у відпустці, то підійшов до мене і зі сльозами на очах сказав: мені так хочеться жити! Розповідав, що хоче купити маленький будиночок, хоче створити родину. 

 

До лав Національної гвардії України Сергій приєднався 29 квітня 2024 року, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».

— У військовій частині служив на посаді майстра з паливної апаратури відділення технічного обслуговування автомобільної техніки. Загинув 28 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України поблизу селища Миропільське на Сумщині, — додає «Лиман».

 

У полеглого захисника лишилися батьки та сестра, яка, за словами знайомих, нині перебуває на лікуванні за кордоном, тож не змогла приїхати попрощатися з братом.

Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Сергія Моргунова на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: війна воїни світла Прощання поховання загиблий
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