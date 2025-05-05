У Кременчуці на перехресті зіткнулися позашляховик та маршрутка

Сьогодні, 5 травня, близько 12.50 у Кременчуці на перехресті проспекту Свободи та вулиці Героїв Маріуполя сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
За попередніми даними, позашляховик BMW Х5 Е53 зіткнувся із пасажирською маршруткою.
Є також інформація, що на перехресті не працює світлофор.
Наразі немає інформації про постраждалих внаслідок зіткнення.
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