У Кременчуці на перехресті зіткнулися позашляховик та маршрутка

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Є інформація, що на перехресті не працює світлофор

Сьогодні, 5 травня, близько 12.50 у Кременчуці на перехресті проспекту Свободи та вулиці Героїв Маріуполя сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

За попередніми даними, позашляховик BMW Х5 Е53 зіткнувся із пасажирською маршруткою.

Є також інформація, що на перехресті не працює світлофор.

Наразі немає інформації про постраждалих внаслідок зіткнення.