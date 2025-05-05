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Кременчуцьких школярів кличуть на майстер-клас та вікторину з нагоди Міжнародного дня Гаррі Поттера (афіша)

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 69

 

На заході діти зможуть виготовити чарівну паличку та окуляри з блискавкою, як у Гаррі Поттера

Кременчуцьких школярів кличуть у вівторок до бібліотеки на майстер-клас та вікторину, присвячені Міжнародному дню Гаррі Поттера. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили організатори заходу.

Міжнародний день Гаррі Поттера увесь світ відзначає 2 травня — адже саме у цей день 1998 року у магічному світі, вигаданому авторкою серії книг про хлопчика-чарівника Джоан Ролінґ, відбулася доленосна битва за Гоґвортс, коли Гаррі Поттер переміг Волдеморта. Це була ключова мить у боротьбі проти темних сил, а сам день став символом перемоги добра над злом.

Під час майстер-класу діти зможуть виготовити чарівну паличку та культові окуляри з блискавкою, як у Гаррі Поттера. Також організатори заходу проведуть для відвідувачів пізнавальну вікторину на знання персонажів книги, їхніх пригод, а також інших фактів з книг про Гаррі Поттера.

Відбудеться захід у вівторок, 6 травня, о 12.00 у приміщенні Кременчуцької міської публічної бібліотеки за адресою вул. Європейська, 66/13. 

Вхід на захід вільний.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: бібліотека захід майстер-клас афіша
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