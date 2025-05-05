У Полтаві відкрився українсько-британський центр

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Він має стати платформою для міжнародної співпраці

У Полтавському державному аграрному університеті відкрили Українсько-британський центр. Хаб має стати платформою для міжнародної співпраці, академічного обміну та реалізації спільних проєктів між країнами. Про це повідомили в Полтавській ОВА.

На церемонії відкриття були присутні представники адміністрації ПДАУ, британські партнери та активісти освітнього середовища.

Ректор ПДАУ Олександр Галич підкреслив важливість міжнародного партнерства для розвитку освіти, науки й культури, висловив вдячність британським колегам та закликав до активної взаємодії молодь, яку назвав рушієм змін.

Володимир Бідний, уповноважений з благодійних питань Української спілки Лондонського Університету Королеви Марії, наголосив на важливості інвестицій у майбутнє молоді та створенні для студентів можливостей спілкуватися, обмінюватися ідеями та налагоджувати нові корисні зв’язки.

Керівник Українсько-британського центру Едуард Коцага зазначив, що цей простір відкриває двері для широкої співпраці між студентами та викладачами, сприяючи обміну досвідом і реалізації спільних проєктів.