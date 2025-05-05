У Кременчуці відбудуться громадські слухання: обговорюватимуть внесення змін до детального плану міста

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Наступного понеділка, 12 травня, о 14.00 у приміщенні Кременчуцької міськради відбудуться громадські слухання щодо обговорення детального плану міста. Відповідне розпорядження опубліковане на сайті міської ради.

Відомо, що громадські обговорення проведуть на основі двох документів — «Внесення змін до детального плану території по тупику Генерала Карбишева, 11 в м. Кременчук Полтавської області (нова назва — тупик Степовий)» та «Внесення змін до детального плану території центральної частини міста Кременчука».

Після того, як учасники громадських слухань винесуть свої пропозиції щодо внесення змін до детального плану, працівники управління містобудування та архітектури Кременчуцької міськради мають опрацювати їх до 21 травня та 2 червня та надати відповідні рекомендації. Результати громадських слухань опублікують на сайті Кременчуцької міськради упродовж двох тижнів після їх прийняття.

Нагадаємо, торік у квітні під час громадських слухань містяни проголосували за зміни до генплану Кременчука: відповідно до нього на Молодіжному може з'явитися новий завод.



