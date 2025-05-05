У Полтаві маршрутка в'їхала у стіну будинку: загинув водій

Сьогодні, 5 травня, близько 5.40 на вулиці Монастирській у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередніми даними, мікроавтобус Рута, за кермом якого перебував 32-річний водій, вилетів з дороги та врізався у стіну житлового будинку. У момент аварії пасажирів у салоні не було.
Водія маршрутки госпіталізували до медзакладу, але врятувати йому життя не вдалося — чоловік помер.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Усі причини та обставини події встановлюють слідчі.
Нагадаємо, днями у Нових Санжарах мотоцикл врізався у паркан: травмувалися батько й син.
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