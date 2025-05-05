У Полтаві маршрутка в'їхала у стіну будинку: загинув водій

Сьогодні, 11:27 Переглядів: 480

Під час аварії пасажирів у салоні маршрутки не було

Сьогодні, 5 травня, близько 5.40 на вулиці Монастирській у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, мікроавтобус Рута, за кермом якого перебував 32-річний водій, вилетів з дороги та врізався у стіну житлового будинку. У момент аварії пасажирів у салоні не було.



