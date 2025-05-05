Олена Шуляк
Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт
Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Надзвичайні новини

Подробиці смертельної аварії під Полтавою: у машині перебував чоловік із Кременчука

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 557

 

Внаслідок аварії загинули двоє: представник патрульної поліції та військовослужбовець ТЦК, ще одного поліціянта та цивільного пасажира госпіталізували

Стали відомі подробиці смертельної аварії, що сталася у п’ятницю, 2 травня, на дорозі під Полтавою у селі Мачухи

За попередніми даними, лоб у лоб зіткнулися автомобіль патрульної поліції та легковик Opel Insignia. Внаслідок аварії загинули двоє осіб зі службового автомобіля, ще двох його пасажирів, а також водія іншої машини з травмами госпіталізували.

Того ж дня увечері у пресслужбі патрульної поліції Полтавської області повідомили, що загиблий поліціянт — 23-річний Анатолій Ілляшенко.

Фото: патрульна поліція Полтавщини

До лав патрульної поліції чоловік приєднався у березні 2024 року. 

— Він був щирим, добрим, відданим своїй справі. Завжди з відкритим серцем і готовністю допомогти, — зазначають колеги Анатолія.

У поліціянта лишилися батьки.

Також на сайті видання Зміст з’явилася інформація, що сьогодні, 5 травня, у Полтаві прощатимуться із військовослужбовцем територіального центру комплектування та соціальної підтримки Віктором Боровком, який загинув у п’ятницю, 2 травня, під час виконання службового завдання. Імовірно, це і є другий загиблий чоловік із поліцейської автівки.

Фото: видання Зміст

Зміст пише, що Віктор Боровко став на захист України ще за часів АТО, а потім продовжив бойовий шлях уже під час повномасштабного вторгнення — воював біля Авдіївки, Кам’янки та Верхньоторецького. Служив чоловік у складі 25-ї Січеславської десантно-штурмової бригади. Після контузій воїн повернувся до Полтави та почав займатися оповіщенням. Також відомо, що Віктор був одним з організаторів табору «Діброва», керівником військово-патріотичного клубу «Штурм-2». Військовослужбовець працював з молоддю, виховував у них любов до України та відповідальність. У чоловіка залишились дружина та донька.

 

Крім того, у соцмережах почала ширитися інформація, що постраждалий пасажир, який був в поліцейській автівці — цивільний чоловік із Кременчука, якого звати Олександр. Нині він знаходиться в одній із полтавських лікарень у реанімації на апараті штучного дихання. У чоловіка чисельні травми та переломи. Рідні чоловіка нині збирають кошти на його лікування.

У лікарні також знаходиться і другий працівник патрульної поліції.

Як повідомляють очевидці у соцмережах, автомобіль правоохоронців їхав на дуже великій швидкості, і раптово вискочив на зустрічну смугу, внаслідок чого і зіткнувся з автомобілем Opel. 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих в аварії.

1
Автор: Яна Гудзь
Теги: аварія ДТП Полтава загиблі патрульна поліція ТЦК та СП
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх