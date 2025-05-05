Подробиці смертельної аварії під Полтавою: у машині перебував чоловік із Кременчука

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Внаслідок аварії загинули двоє: представник патрульної поліції та військовослужбовець ТЦК, ще одного поліціянта та цивільного пасажира госпіталізували

Стали відомі подробиці смертельної аварії, що сталася у п’ятницю, 2 травня, на дорозі під Полтавою у селі Мачухи.

За попередніми даними, лоб у лоб зіткнулися автомобіль патрульної поліції та легковик Opel Insignia. Внаслідок аварії загинули двоє осіб зі службового автомобіля, ще двох його пасажирів, а також водія іншої машини з травмами госпіталізували.

Того ж дня увечері у пресслужбі патрульної поліції Полтавської області повідомили, що загиблий поліціянт — 23-річний Анатолій Ілляшенко.

Фото: патрульна поліція Полтавщини

До лав патрульної поліції чоловік приєднався у березні 2024 року.

— Він був щирим, добрим, відданим своїй справі. Завжди з відкритим серцем і готовністю допомогти, — зазначають колеги Анатолія.

У поліціянта лишилися батьки.

Також на сайті видання Зміст з’явилася інформація, що сьогодні, 5 травня, у Полтаві прощатимуться із військовослужбовцем територіального центру комплектування та соціальної підтримки Віктором Боровком, який загинув у п’ятницю, 2 травня, під час виконання службового завдання. Імовірно, це і є другий загиблий чоловік із поліцейської автівки.

Фото: видання Зміст

Зміст пише, що Віктор Боровко став на захист України ще за часів АТО, а потім продовжив бойовий шлях уже під час повномасштабного вторгнення — воював біля Авдіївки, Кам’янки та Верхньоторецького. Служив чоловік у складі 25-ї Січеславської десантно-штурмової бригади. Після контузій воїн повернувся до Полтави та почав займатися оповіщенням. Також відомо, що Віктор був одним з організаторів табору «Діброва», керівником військово-патріотичного клубу «Штурм-2». Військовослужбовець працював з молоддю, виховував у них любов до України та відповідальність. У чоловіка залишились дружина та донька.

Крім того, у соцмережах почала ширитися інформація, що постраждалий пасажир, який був в поліцейській автівці — цивільний чоловік із Кременчука, якого звати Олександр. Нині він знаходиться в одній із полтавських лікарень у реанімації на апараті штучного дихання. У чоловіка чисельні травми та переломи. Рідні чоловіка нині збирають кошти на його лікування.

У лікарні також знаходиться і другий працівник патрульної поліції.

Як повідомляють очевидці у соцмережах, автомобіль правоохоронців їхав на дуже великій швидкості, і раптово вискочив на зустрічну смугу, внаслідок чого і зіткнувся з автомобілем Opel.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих в аварії.