Під Полтавою сталася аварія за участі правоохоронців: попередньо загинув поліціянт та пасажир поліцейської автівки

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Відомо, що сталося лобове зіткнення двох автомобілів

Сьогодні, 2 травня, близько 11.40 на дорозі біля Полтави у селі Мачухи сталася дорожньо-транспортна пригода. Інформацією про подію ділилися очевидці у соцмережах.

За попередніми даними, на дорозі зіткнулися два автомобілі — легковик Opel Insignia та авто патрульної поліції. Є інформація, що сталося лобове зіткнення.

Попередньо загинули двоє осіб із поліцейського автомобіля — ймовірно поліціянт та пасажир. Одну людину з іншого автомобіля ушпиталили.

На місці наразі продовжують працювати правоохоронці.

Офіційної інформації про аварію від поліції області наразі немає.