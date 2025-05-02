Вихованці Кременчуцького спортивного ліцею ім. І. Піддубного вибороли призові місця на відкритому турнірі з греко-римської боротьби у Полтаві. Про це повідомляють педагоги закладу освіти.
Змагання проходили 30 квітня та 1 травня.
Серед учасників призові місця посіли:
Готував спортсменів до змагань тренер Сергій Бузько.
Нагадаємо, у квітні двом вихованцям спортивного ліцею присвоїли розряди кандидатів у майстри спорту із греко-римської боротьби.
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