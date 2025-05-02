Кременчуцькі борці — призери турніру з греко-римської боротьби

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 88

У здобутку спортсменів — чотири ІІ та одне ІІІ місце

Вихованці Кременчуцького спортивного ліцею ім. І. Піддубного вибороли призові місця на відкритому турнірі з греко-римської боротьби у Полтаві. Про це повідомляють педагоги закладу освіти. Змагання проходили 30 квітня та 1 травня. Серед учасників призові місця посіли: ІІ місце — Денис Заєць (38 кг), Данило Заєць (41 кг), Дмитро Дуб (44 кг), Андрій Дуб (57 кг);

ІІІ місце — Ілля Дуб (48 кг). Готував спортсменів до змагань тренер Сергій Бузько. Нагадаємо, у квітні двом вихованцям спортивного ліцею присвоїли розряди кандидатів у майстри спорту із греко-римської боротьби.



Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцький спортивний ліцей ім. І. Піддубного

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